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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نائب رئيس جهاز السرفيس بالجيزة يتابع "موقف الصحابة" الجديد بمنشأة البكاري

نائب رئيس جهاز السرفيس
نائب رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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تفقد  محمد العنانى مساعد رئيس جهاز للسرفيس والنقل الجماعى بالجيزة متابعة الحالة الإنشائية لموقف " الصحابة الجديد " والكائن بمدخل منشأة البكاري وتحديد مواقع اللافتات الإرشادية واتجاه السيارات لبوابات الدخول والخروج وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة .

ومن خلال المتابعة تحديد مواقع اللافتات الإرشادية واتجاه السيارات لبوابات الدخول والخروج والإنشاءات بالموقف لسرعة دخوله إلى الخدمة ، وجاء ذلكوبناءاً على توجيهات المهندس عادل النجار.

وصرح "لاشين" بتشكيل لجنة مُتابعة برئاسة "العناني" مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ووليد حمودة رئيس قطاع الهرم ومحمد حنفى مباحث المرور ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة والسادة مسئولى الشركة المنفذة ،للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بعملية إنشاء الموقف.
 

التطورات إرشادية اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف الصحابة الجديد وليد حمودة رئيس قطاع الهرم منشأة البكاري مستجدات مدخل منشأة البكارى الهرم