البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الخميس

واصل مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.96%، ليصل إلى مستوى 30،662.84 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.92%، وصولًا إلى مستوى 3،153.79 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.22%، وصولًا إلى 8،006.39 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.13%، ليصل إلى مستوى 11،198.76 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.94%، ليصل إلى مستوى 37،987.05 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.99%، مسجلًا 13،459.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.23%، وصولًا إلى 6،554.11 نقطة.