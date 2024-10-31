رئيس مدينة القصير يتفقد موقع المدفن الصحي

تفقد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، موقع المدفن الصحي الخاص بالمدينة، وذلك للوقوف على إجراءات التسليم الابتدائي للمدفن وآليات تشغيله، يرافقه اللواء إيهاب راغب مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ووفد من وزارات التنمية المحلية والبيئة ووزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع، ومن الوحدة المحلية مديرو البيئة والتخطيط العمراني.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن المدفن يشمل خلية دفن وبحيرة تبخير ومبانى إدارية وآبار جوفية وخزان وقود وغرفة مولدات وميزان ووحدة غسيل لتطهير إطارات السيارات وشبكة تجميع سائل الترشيح.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة تواجد المدفن للتخلص الآمن للمخلفات، حيث استمع رئيس مدينة القصير خلال الجولة إلى شرح تفصيلى عن كيفية عمل الخلية ومراحل التجميع والوزن وكافة الاشتراطات البيئية المنوطة بإدارة منظومة المخلفات.