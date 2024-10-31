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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جبران يبدأ جولته في شرم الشيخ بزيارة مكتب العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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بدأ وزير العمل، محمد جبران جولته، اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ، بزيارة مكتب العمل، وذلك بحضور اللواء خالد متولي، نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، اللواء دكتور خالد مبارك، واللواء رماح السيد هاشم، رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح، مدير مديرية العمل بالمحافظة.

واستمع إلى العاملين وحثهم على المزيد من العمل وتقديم الخدمات والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم، كما عقد الوزير داخل مكتب العمل اجتماعًا مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشأت السياحية، وناقش في تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك في كافة مجالات العمل.

كما تفقد الوزير قطعة أرض مساحتها 4800 متر المخصصة لإقامة مركز تدريب مهني عليها، لتأهيل شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

يذكر أن جولة الوزير اليوم تشهد العديد من الفعاليات منها تسليم عقود عمل للشباب وذوي الهمم، وفعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، وتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب المهني.

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