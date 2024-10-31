الكنيسة الإنجيلية تقرر إلغاء احتفال مجلس كنائس الشرق الأوسط باليوبيل الذهبي

قال الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الكنيسة الإنجيلية قررت إلغاء فعاليات احتفال مجلس كنائس الشرق الأوسط باليوبيل الذهبي، الذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في مقر كلية اللاهوت الإنجيلية.

وأضاف "فتحي" في تصريح خاص لـ"البوابة" أن العائلة الإنجيلية في مصر تفضل الاكتفاء بالاحتفال الذي أقيم في الكنيسة الأرثوذكسية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. كما أكد أنهم يتطلعون لإقامة العديد من الأنشطة في المنطقة في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق باحتفال الكنيسة الإنجيلية بيوم الإصلاح الإنجيلي، أوضح "فتحي" أن جميع الكنائس المحلية شاركت في هذا الاحتفال، حيث نظمت بعض الكنائس ندوات وركزت خدمات الأحد الأخير من شهر أكتوبر على مبادئ الإصلاح الإنجيلي.

وكشف الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي أن مجلة "الهدي"، الناطقة باسم الكنيسة الإنجيلية في مصر، قد أصدرت عددًا خاصًا حول الإصلاح الإنجيلي، يتضمن مقالات متعددة تتعلق بموضوعات مختلفة في هذا السياق.