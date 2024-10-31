مندوب اليمن بالجامعة العربية: حظر الكنيست لـ"الأونروا" انتهاك للقانون الدولي وسيؤدي لعواقب مأساوية

جدد القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، دعوة مجلس الأمن الدولي لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، من خلال إعلان وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل لنشاط وكالة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا بد من تطبيق حل الدولتين واحترام المواثيق الدولية".

وتابع مندوب اليمن: "تؤكد الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة الأونروا، لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، لتجنب العواقب الكارثية عن حجب الإغاثة الإنسانية واستخدامها كسلاح ضدهم في انتهاك خطير لحقوقهم".

وأوضح أن حظر الكنيست مزاولة "الأونروا" لعملها، يعد انتهاكا للقانون الدولي، كما أنه سيؤدي إلى عواقب مأساوية بحرمان الفلسطينيين واللاجئين في لبنان والضفة الغربية والأردن وسوريا من خدمات ضرورية، إذ أنها تقدم خدمات صحية والرعاية للاجئين ولا يمكن الاستغناء عنها.