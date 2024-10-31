مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، اليوم الخميس، مصرع خمسة أشخاص وإصابة 5 آخرين؛ جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بسبب العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت وسط البلاد مؤخرا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الضحايا لقوا مصرعهم في إقليم "كوانج بنه" جراء هذه العاصفة التي تسببت في تدمير المئات من المنازل والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وانقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن فيتنام تتعرض لعواصف استوائية تؤدي إلى وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية خلال الفترة بين شهري يونيو ونوفمبر من كل عام.. وكان 345 شخصا قد لقوا مصرعهم في شهر سبتمبر الماضي بسبب إعصار "ياجي" الذي ضرب شمال فيتنام وتسبب أيضا في خسائر اقتصادية بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي.

وقال الخبراء إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يتسبب في أنماط مناخية أكثر شدة يمكن أن تزيد من احتمال حدوث فيضانات مدمرة.