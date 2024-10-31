اعترافات عامل بقتل قهوجي بمصر الجديدة

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لاعترافات عامل متهم بقتل قهوجي بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة .

وقال المتهم: ان المجني عليه طمع بأخذ الطريق لنفسه ، مشددا أن محل عمله والمقهي التي يعمل بها المجني عليه بجوار بعضهم وعلي نفس رصيف الشارع ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

واضاف المتهم: انه يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين المجني عليه بسبب اماكن فرش الكراسي امام المحلات فتحولت الي مشاجرة قمت علي اثرها بطعنه بسلاح ابيض سكين 8 طعنات فاسقطه غارقا في دمائه .

وتلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا، نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.



وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم علي طعن القهوجي طعنات اسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تلقت قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم علي طعن القهوجي طعنة نافذة اسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.