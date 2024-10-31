محافظ أسوان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بالإسكندرية

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان في فعاليات اليوم العالمي للمدن 2024، والذي تم تنظيمه بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

مشاركة لـ 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر ووفود 30 دولة

وقام بتنظيم الفعاليات وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ووسط مشاركة لـ 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار وممثلى القطاع الخاص ووفود من 30 دولة، وذلك فى إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر فى مدينة القاهرة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذا الحدث الهام يؤكد على الدور المحوري والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المستوى الإقليمي والدولي في العديد من المجالات والملفات المهمة، وبصفة خاصة دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها.

ولفت إلى أن سلسلة الجلسات النقاشية التي شملتها الفعاليات تعتبر دلالة مهمة حول التقدير الدولي للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدني، لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

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