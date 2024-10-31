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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اعتقال زوجين إسرائيليين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
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قال الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إنه تم القبض على زوجين من مدينة اللد للاشتباه في تجسسهما لصالح طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

وتعد الواقعة هي الأحدث في عدد من حالات التجسس المزعومة لطهران التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤولون، إن أحد الزوجين تم تكليفه بالعثور على قاتل نيابة عن إيران.

وبحسب السلطات، قام رافائيل ولالا غولييف، وكلاهما يبلغ من العمر حوالي 32 عاما، بمهام جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع الأمن والبنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى تتبع أكاديمية في مركز أبحاث أمني بقصد إلحاق الأذى بها.

وأوضحت السلطات أن رافائيل وغولييف طلب منهما أيضا العثور على قاتل مأجور.

وكشفت السلطات عن إن الزوجين جندهما إسرائيلي من أصل أذربيجاني.

ووفقا لمسؤولين أمنيين، قام رافائيل وغولييف بمهام المراقبة في المواقع الأمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر الموساد، وجمع معلومات عن أكاديمية تعمل في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.

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