الجولة الافتتاحية.. مودرن سبورت فى مهمة صعبة أمام إنبى

يستضيف فريق مودرن سبورت، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، نظيره إنبى، وذلك على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الأفتتاحية للدورى المصرى الممتاز.

ويسعى فريق مودرن سبورت لتحقيق أفضل انطلاقة له هذا الموسم، فى النظام الجديد للدورى المصرى فى شكله الجديد، والظفر بأول ثلاث نقاط على حساب إنبى.

وعملت الإدارة الجديده لمودرن سبورت، على توفير جميع سبل النجاح للفريق، من خلال استقطاب 17 صفقة جديدة.

وعمل طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، خلال المعسكر المغلق قبل انطلاق الدورى، على التجانس بين اللاعبين والصفقات الجديدة، وتطبيق بعض الخطط والدوار الفنية الجديدة على اللاعبين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى نادى إنبى لتحقيق اول ثلاث نقاط له فى مشواره مع الدورى هذا الموسم فى مباراة صعبة.

ويأمل سيد ياسين المدير الفنى لفريق إنبى، لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل مباراة يعلم صعوبتها، وإيقاف خطورة خط هجوم مودن سبورت.