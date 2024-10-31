10 صور ترصد "الكروان".. أجمل حدائق حي الزهور في بورسعيد

تعد حديقة "الكروان" إحدى حدائق حي الزهور بمحافظة بورسعيد واحدة من أجمل الحدائق العامة التي جرى تطويرها بشكل حضاري لتصبح متنفسا لأهالي المنطقة.

موقعها:

تقع حديقة "الكروان" في منطقة أرض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، وتتوسط بين مساكن الجوهرة ومساكن أرض الجبل بالقرب من شارع "كسرى"، وعلى بُعد أمتار قليلة من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

تطويرها:

دخلت حديقة "الكروان" ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، التي دشنها محافظ بورسعيد منذ عدة سنوات، لتنتشر المتنزهات في كل الأحياء ومدينة بورفؤاد.

افتتاحها:

انتهت أعمال التطوير في حديقة الكروان، في نهاية العام 2023، وأفتتحت في إطار فعاليات أعياد النصر شهر ديسمبر من نفس العام.

وتعمل الحديقة على زيادة الشكل الجمالي والحضاري، لتخدم أكثر من 35 ألف مواطن في الحي، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

وجاء تطوير الحديقة ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

أعمال تطويرها:

شملت أعمال تطوير حديقة "الكروان" إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها.

وتضمنت أيضا أعمال رفع الكفاءة وجود مساحات خضراء، و"انترلوك"، وشبكة ري على أعلى مستوى، لتصبح مزار سياحي وحضاري في نطاق حي الزهور، وذلك بأعلى مستويات التطوير.

وكانت حديقة " الكروان" في الحي مكان غير آدمي ويشهد العديد من الأفعال المنافية للآداب العامة، لتصبح متنزه مهم لأهالي الحي في المناطق المحيطة.

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