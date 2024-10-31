محافظ الإسكندرية: اليوم العالمي للمدن يهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص

قال أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، إنّ الإسكندرية تتشرف باستضافة فعاليات اليوم العالمي للمدن، في احتفالية دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لتسريع وتيرة التحضر ودفع التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان، لتنفيذ الحلول واستغلال الفرص لتحسين جودة الحياة داخل المدن، مع دعم العمل الجماعي وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تعيق عملية التحضر المستدام.

وأضاف «حسن» خلال كلمته في فعاليات يوم المدن العالمي بمشاركة رئيس الوزراء، وتنقلها قناة «إكسترا لايف»، أنّ مدينة الإسكندرية التي تأسست عام 332 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر تُعد أول مدن العالم التي عرفت معنى التحضر والعصرية، وكان لها السبق الحضاري والصدارة في جميع المفاهيم المتعلقة ببناء المدن وتخطيطها وتحسين جودة حياة قاطنيها.

وأشار إلى أنّ عروس البحر المتوسط تضم الكثير من العلوم والفنون، ولم يسبق في تاريخ الإنسان أن يجد مثل هذا الكم المتاح من المعارف في مكان واحد؛ إذ تضم منارات قديمة أقيمت على جزيرة فاروس المقابلة لشواطيئها والتي تعد أول منارة في العالم وأعجوبة العالم القديم.

وتابع: «لا أبالغ إذا قولت إنّ مدينة الإسكندرية ساهمت عبر تاريخها العريق في صياغة المفاهيم الرئيسية التي شكلت عالمنا المعاصر عبر تأثيرها العميق في العديد من المجالات؛ منها أيدولوجية تخطيط المدن ومفاهيم التحضر والعصرية والمساواة وعدم التمييز».