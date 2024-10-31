مندوب الأردن بالجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الدعم للفلسطينيين

قال السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن بالجامعة العربية، إن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في الأراضي المحتلة يعد انتهاكا إسرائيليا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة: "أزمة غير مسبوقة تواجه منظمات الأمم المتحدة في ظل إجراءات الاحتلال".

وتابع: "لا بديل عن دور الأونروا لتقديم الدعم للفلسطينيين"، مطالبا بتحرك عربي سريع لمواجهة ما تفعله إسرائيل للقضاء على أونروا، وأن أونروا تحظى على شرعية من الأمم المتحدة.

وواصل: "المجتمع الدولي يعلم أن أونروا يعمل طوال الـ70 عامًا الماضية على تقديم الخدمات التعليمية والطبية والإنسانية للفلسطينيين، فالأونروا فقدت 237 من موظفيها خلال الهجوم على غزة في الفترة الأخيرة، وأن هناك هجوما على العمال في أثناء تقديم الخدمات للمواطنين في غزة".

واستطرد: "دور أونروا للمواطنين في غزة لا يستطيع أحد أن يقوم به، وأن هناك ملايين من المواطنين في غزة يعانون من الحرب والجوع، وعلينا أن نحشد الدعم للوكالة لتقديم الخدمات للوكالة"، مبينا أن إسرائيل تعتدي بكل وضوح صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.