اليوم .. وزارة الثقافة تنظم صالونًا لصناع فيلم "مدرسة أبدية" بأوبرا الإسكندرية

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وعبر سلسلة عروض نادى السينما فيلم "مدرسة أبدية " من إخراج نانسى كمال، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس 31 اكتوبر علي مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية )، يعقبه صالونا ثقافيا يديره الفنان خالد هنو، بحضور المخرجة نانسي كمال و مدير التصوير نبيل سمير .

يذكر أن الفيلم أنتج بدعم من مؤسسة WOD سالزبورج ـ النمسا وتدور أحداثه حول العلاقة بين رمسيس ويصا واصف وجيلين من النساجين فى مركزه بالحرانية، وقد عرض بنجاح مرتين في سالزبورج – النمسا، تم عرضه من قبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.