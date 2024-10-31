ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم .. وزارة الثقافة تنظم صالونًا لصناع فيلم "مدرسة أبدية" بأوبرا الإسكندرية

صالون مدرسة ابديه
صالون مدرسة ابديه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وعبر سلسلة عروض نادى السينما فيلم "مدرسة أبدية " من إخراج نانسى كمال، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس 31 اكتوبر علي مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية )، يعقبه صالونا ثقافيا يديره الفنان خالد هنو، بحضور المخرجة نانسي كمال و مدير التصوير نبيل سمير .

يذكر أن الفيلم أنتج  بدعم من مؤسسة WOD سالزبورج ـ النمسا  وتدور أحداثه حول العلاقة بين رمسيس ويصا واصف وجيلين من النساجين فى مركزه بالحرانية، وقد عرض بنجاح مرتين في سالزبورج – النمسا، تم عرضه من قبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏
وزارة الثقافة مدرسة أبدية الفنان خالد هنو المخرجة نانسي كمال عروض نادى السينما أوبرا الاسكندرية