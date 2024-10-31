مندوب مصر بالجامعة العربية: حظر "الأونروا" بداية لاستكمال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

أكد السفير محمد مصطفى، مندوب مصر بالجامعة العربية، أن التشريع الصادر عن الكنيست بحظر عمل الأونروا، يحد من قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ويعد بداية لاستكمال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود العربية المشتركة لوضع حد لتلك الحالة المرفوضة، وحشد جهود المجتمع الدولي لضمان النفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة، وإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، داعيا إلى الانخراط الجاد والسريع والآني في مسارات التسوية العادلة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.