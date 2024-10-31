قصور الثقافة تفتتح منفذ بيع دائم للكتب بقصر الأنفوشي بالإسكندرية

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، منفذا دائما لبيع إصداراتها، بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالخدمات والمنتجات الثقافية لجميع المحافظات في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية.

شهد الافتتاح النائبة منى عمر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وتغريد كامل، مدير عام التسويق والمبيعات بالهيئة، بحضور الأديب د. مختار عطية، الفنانة أماني علي، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والشاعر جابر بسيوني، رئيس نادي الأدب، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

وتتيح الهيئة مجموعة متميزة من أحدث عناوينها الصادرة مؤخرا ومنها "حديقة أبيقور وآلهة عطاش"، "تاريخ سيناء"، "في النظرية الأدبية"، "رسائل الزعماء والسياسيين في نصف قرن"، "روافد القوة الناعمة المصرية"، "المبدعون خارج القاهرة.. كتاب المسرح في الأقاليم"،"الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا"، "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، و"الأدب المصري الحديث".

كما تتيح كتب ذاكرة الكتابة "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، وروايات كتب الذخائر وأخرى مترجمة ومنها "الخيال الرومانسي" ، "تاريخ المسألة المصرية"، هذا بجانب سلاسل الدراسات الشعبية والإبداعية والكتابات النقدية، وإصدارات الفلسفة ومجلات قطر الندى للأطفال، وكتب النشر الإقليمي ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، ومنها "قادة الفكر، آراء حرة، ما وراء النهر، في الصيف، مستقبل الثقافة في مصر، من حديث الشعر والنثر" وغيرها.

ومن المقرر أن يتم تزويد المنفذ بشكل دائم بكل ما هو جديد من كتب وإصدارات متنوعة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، حرصا من هيئة قصور الثقافة على تلبية رغبة الجمهور السكندري المتعطش للقراءة، ووفقا لخطتها للوصول إلى القراء بجميع المحافظات، ويتم للبيع يوميا في مواعيد العمل الرسمية بأسعار مخفضة.