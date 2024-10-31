مندوب مصر بالجامعة العربية: حظر إسرائيل لـ"الأونروا" يأتي ضمن انتهاكات متوالية للقانون الدولي

أكد السفير محمد مصطفى مندوب مصر بالجامعة العربية، أن مصر أدانت حظر الكنيست للأونروا وتنظر إليها على أنها ضمن انتهاكات متوالية للقانون الدولي.

وأضاف مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة،: "237 شهيدا من الأونروا قدموا أرواحهم فداء للقضية الفلسطينية".

وتابع: "مصر أدانت حظر الكنيست للأونروا وتنظر إليها على أنها ضمن انتهاكات متوالية للقانون الدولي، ومن الضروري مواصلة التنسيق لاستمرار دخول المساعدات وإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان".

وواصل السفير محمد مندوب مصر بالجامعة العربية،: "مصر تنظر إلى الخطوة الإسرائيلة بحظر نشاط "الأونروا" إلى أنها استخفافا بالمجتمع الدولي برمته، إذ أن دور وكالة الأونروا لايمكن الاستغناء عنه، محذرا من مغبة استمرار فشل المنظومة الدولية في ردع الانتهاكات الإسرائيلية.