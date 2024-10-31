محافظ الإسكندرية: تنفيذ 9 مشروعات لحفظ الشواطئ من تداعيات تغير المناخ

قال أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حظيت بالعديد من التأثيرات السلبية نتيجة للتغيرات المناخية وتأثيرها العميق على المدينة الساحلية، الذي تمثل في زيادة معدلات الأمطار الموسمية وارتفاع أمواج البحر ومناسبيه.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق فعاليات يوم المدن العالمي بمشاركة رئيس الوزراء، التي تنقلها قناة إكسترا نيوز، أنه في إطار مواجهة تلك التحديات نفذت الدولة المصرية عددًا من المشروعات القومية التنموية التي قللت بشكل كبير من تأثير تلك التداعيات؛ أهمها تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بهدف مواجهة النوات العنيفة واستغلال مياه الأمطار بما يضع حلولا جذرية من شأنها الإسهام بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة المستمرة في كميات مياه الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع، أنه جرى تنفيذ 9 مشروعات بالكامل لحفظ شواطئ المدينة من تداعيات التغيرات المناخية وحمايتها من النحر والتآكل بفعل الأمواج المرتفعة وارتفاع منسوب البحر.