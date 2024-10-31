تشاهدون اليوم.. روما في مواجهة تورينو ومودرن يستضيف إنبي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

*الدورى المصرى الممتاز:

05:00 الجونة × زد اف سي

08:00 مودرن سبورت × إنبي



*الدورى السعودى "روشن":

05:50 الشباب × الوحدة

06:10 الأخدود × العروبة

09:00 الاتحاد × الأهلي



*الدورى الإيطالى:

08:30 جنوى × فيورنتينا

10:45 كومو × لاتسيو

10:45 روما × تورينو