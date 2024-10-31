"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
*الدورى المصرى الممتاز:
05:00 الجونة × زد اف سي
08:00 مودرن سبورت × إنبي
*الدورى السعودى "روشن":
05:50 الشباب × الوحدة
06:10 الأخدود × العروبة
09:00 الاتحاد × الأهلي
*الدورى الإيطالى:
08:30 جنوى × فيورنتينا
10:45 كومو × لاتسيو
10:45 روما × تورينو
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. روما في مواجهة تورينو ومودرن يستضيف إنبي
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي: