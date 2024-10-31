باحث سياسي: إسرائيل وجهت ضربات قوية لحزب الله أفقدته قدرات كبيرة| فيديو

قال الكاتب والباحث السياسي محمد العالم، إن حزب الله أثبت جدارة كبيرة في التصدي لإسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى، موضحًا، أن لحزب الله تاريخا في هذا الصدد، حتى مع القوات الأمريكية التي حاولت أن تدخل لبنان من قبل والاستيلاء على شواطئها.

وأضاف العالم، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل وجهت ضربات قوية جدا لحزب الله أفقدته قيمة كبيرة على الأقل من قدراته الصاروخية الموجهة للداخل الإسرائيلي، وبالتالي كان لحكومة قوات الاحتلال اشتراطات معينة مثل نزع السلاح وتحديد بضعة كيلومترات لا يوجد الحزب فيها.



واستكمل، إسرائيل اشترطت بأنها إن استشعرت أنّ الحزب يلملم أموره مرة أخرى في نفس الاتجاه السابق، فإنّ من حقها التدخل عسكريا، وبالتالي فإن إسرائيل غير مضمونة بالمرة، لأنها في المستقبل قد تختلف أسبابها المبنية على هذا الشرط وتتدخل عسكريا مرة أخرى في الداخل اللبناني، خاصة أن نتنياهو ينتمي إلى اليمين المتشدد الذي يعتمد على نبوءات معينة في عقيدته ويسعى إلى تنفيذها، وهذه النبوءات بها أطماع مباشرة في الداخل اللبناني.