حكام مباريات اليوم في الجولة الخامسة في دوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية .

وتنطلق مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد فترة التوقف الدولي التي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية، والتي بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

ويواجه فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، كما يواجه فريق البنك الأهلي فريق إنبي، ويواجه فريق المعادي واليخت فريق زد .

تشهد الجولة الخامسة 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم الخميس وغدا الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

وجاءت اسماء الحكام كالتالي:

انبي X البنك الأهلي 2:30 ملعب انبي

نورهان سالم حكما للساحة ويعاونها كلا من هنادي حسن مساعد أول وايه وحيد مساعد ثاني .

وادي دجلة X المقاولون العرب 2:30 ملعب دجلة

بسملة عبدالمجيد حكما للساحة ويعاونها كلا من نورسين السيد مساعد اول ومنه السعيد مساعد ثاني .

المعادي واليخت X زد 2:30 ملعب المعادي

عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلا من نادين محمد مساعد أول ونرمين هدية مساعد ثاني

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