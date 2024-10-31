اليوم.. انطلاق بطولة العالم لكرة السرعة برعاية وزير الرياضة

تنطلق بطولة العالم لكرة السرعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، مساء اليوم الخميس، والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة أكثر من 13 دولة على رأسها مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعودية والعراق والكويت وفلسطين، بجانب فرنسا والهند وبولندا وألمانيا وغيرهم، من خلال وجود أكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

وأكد النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، على أهمية هذه البطولة التي ستعكس صورة مصر للعالم نظراً لامتلاك الحدث العديد من الدول واللاعبين المميزين.

وأضاف، أن بطولة العالم جاءت بعد دعم منقطع النظير من قيادات الدولة، للظهور بشكل رائع في هذا الحدث التاريخي المرتقب، في إطار استكمال سلسلة النجاحات التي تحققت مؤخرًا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة علي جمعة، ورضوى الشرقاوي، المدرب العام، وأسماء عبد العال، المدرب، وأحمد المجبري، المدرب، وسارة نشأت، إداري المنتخب، لاستمرار حصد الميداليات وتحقيق انجاز جديد في بطولة العالم، لا سيما مع توفر كل عوامل النجاح.