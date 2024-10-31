وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: سعيدة باستضافة الإسكندرية لفعاليات يوم المدن العالمي

عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، عن سعادتها لاستضافة مدينة ومكتبة الإسكندرية لفعاليات يوم المدن العالمي.

وقالت، خلال كلمتها بفعاليات يوم المدن العالمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، إن مدينة الإسكندرية جميلة للغاية وتعد من المدن المميزة بالإضافة إلى إقامة الفعالية في مكان ضخم وهام للغاية مثل مكتبة الإسكندرية، ونوهت بأن الفعالية تأتي لتبادل المشكلات والتحديات سواء في الماضي والتي من الممكن أن تحدث بالمستقبل.

وانطلقت فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.