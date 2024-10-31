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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: سعيدة باستضافة الإسكندرية لفعاليات يوم المدن العالمي

ميمونة محمد شريف
ميمونة محمد شريف
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عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، عن سعادتها لاستضافة مدينة ومكتبة الإسكندرية لفعاليات يوم المدن العالمي.

وقالت، خلال كلمتها بفعاليات يوم المدن العالمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، إن مدينة الإسكندرية جميلة للغاية وتعد من المدن المميزة بالإضافة إلى إقامة الفعالية في مكان ضخم وهام للغاية مثل مكتبة الإسكندرية، ونوهت بأن الفعالية تأتي لتبادل المشكلات والتحديات سواء في الماضي والتي من الممكن أن تحدث بالمستقبل.

وانطلقت فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ميمونة محمد شريف ع مكتبة الإسكندرية يوم المدن العالمي