رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات المتجددة الكربونية، إذ تسعى مصر للاتجاه نحو هذا التحول من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات المهمة.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال انطلاق فعاليات يوم المدن العالمي، الذي عرضته قناة إكسترا نيوز، أن أكبر تحد أمام الخطط الطموحة للتنمية المستدامة هو توفير التمويل، وفي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تعد مرجعا أساسيا لضمان توافق السياسات المالية مع احتياجات التنمية في المدن وتعزز هذه الاستراتيجية من التوازن بين المحافظات وتهيئ بيئة ملائمة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.