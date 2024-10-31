جيش الاحتلال يطالب سكان 10 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

أصدر جيش الاحتلال اليوم الخميس، إنذارا عاجلا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بإخلائها من بينها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين وطالبهم بالاتجاه إلى نهر الليطاني، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وهدد الجيش الإسرائيلي سكان الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلية، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب وأنصار في جنوب لبنان.

في بيان عاجل، نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال "بيان عاجل إلى سكان ⁧جنوب لبنان⁩ في القرى التالية: ‏الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلية، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب، أنصار. ‏نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير"، مشيرا إلى أن "‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه "‏يحظر على السكان التوجه جنوبا، وأن أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".