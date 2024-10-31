نوة المكنسة تضرب الإسكندرية في نوفمبر وتحذيرات من سقوط أمطار غزيرة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية مع بداية فصل الخريف والشتاء عام 2024- 2025 عن مواعيد النوات الني سوف تضرب محافظة الاسكندرية، وذلك ليتخذ المواطنون خلال هذه الفترة احتياطاتهم عند التعرض للرياح والامطار الغزيزة، دون تعطيل لمصالحم وأعمالهم.

وخلال شهر نوفمبر 2024 المقبل تتعرض الإسكندرية لأولى نواتها الأكثر شدة وهي نوة المكنسة والتي كانت السبب في غرق الإسكندرية قديمًا عام 2015، حيث تسببت في ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الرعدية الشديدة لمدة 3 أيام متواصلة.

نوات شهر نوفمبر 2024 بالإسكندرية

وكشف جدول النوات هذا العام تعرض الإسكندرية لنوة المكنسة في 16 من نوفمبر ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وتستمر لمدة 4 أيام.

وتأتي بعدها نوة باقي المكنسة والتي تستمر أيضا لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية قوية مع أمطار غزيرة، وعلى الرغم من إعلان مواعيد النوات وتواريخها، إلا ان ما يشهده العالم من التغيرات المناخية، يمكن أن يتسبب في تقديم أو تاخير موعد هذه النوات.

نوات فصل الشتاء 2024 بالإسكندرية

ونختتم عام 2024 بأولى نوات شهر ديسمبر بنوة قاسم، والتي تستمر لمدة 5 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة يتأثر بها الصيادون.

ونوة الفيضة الصغير في 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

وأخيرا نوة الميلاد والتي نختتم بها العام القديم ونستقبل بها عاما جديدا، وتأتي في يوم 28 ديسمبر، وتستمر يومين ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار.