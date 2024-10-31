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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يكشف سر احتفاله المميز بهدفه في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني
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 كشف النجم المصري، عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت، عن سر احتفاله المميز بعد هدفه في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقاد مرموش آينتراخت فرانكفورت للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا، بعد ما سجل هدف الفوز لفريقه بعد مشاركته بديلًا بـ7 دقائق فقط.

وتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت منذ بداية المباراة، وشارك في اللقاء بديلًا في الدقيقة 63، وسجل هدف فوز فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 70 بمهارة فردية رائعة، ليفوز رفاق مرموش بنتيجة 2-1 بـ10 لاعبين لطرد آرثر ثيات منذ الدقيقة 15.

سر احتفال مرموش بالقناع

وقال مرموش في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»: إن سر الاحتفال بالقناع، كان زميلي البرازيلي كاوا سانتوس يرتدي قناعًا في غرفة خلع الملابس بسبب الهالوين.

وأضاف نجم المنتخب الوطني، عندما احتفلت بالهدف، كان زميلي كاوا سانتوس يحمل قناع الهالوين معه في غرفة الملابس.

وتابع مرموش، في الحقيقة أنا لا أشاهد أفلام الرعب، ولذلك لا أعرف من أين يأتي هذا القناع.

وأردف هداف آينتراخت فرانكفورت، قال لي سانتوس "ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به"، ثم أعطاني إياه في الملعب، أنا سعيد لأننا تقدمنا، حتى بعشرة لاعبين، لقد كان الأمر ممتعًا.

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