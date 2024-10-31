جامعة قناة السويس تناقش آفاق الذكاء الاصطناعي في ندوة علمية بـ"الحاسبات والمعلومات"

عقدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي، برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أهمية التقدم التكنولوجي ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التعليم والبحث العلمي، موضحًا التزام الجامعة بتعزيز هذا التوجه في مختلف مجالات التعليم والابتكار.

وأشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وقد أكدا على أهمية هذه الندوات في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أدارت الندوة الدكتورة سارة إبراهيم إبراهيم، مدرس تقييم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث تناولت محاور متنوعة، من بينها تعريف الذكاء الاصطناعي وآلية عمله وأسباب أهميته في الحياة اليومية والتطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي العاطفي في تحسين تجربة المستخدم.

وقد اشتملت الندوة أيضاً على موضوعات مثل إمكانية تعلم الذكاء الاصطناعي للأطفال، مما يتيح فرصاً جديدة لتأهيل الجيل الناشئ لمواكبة هذا التخصص المتقدم. كما تمت الإشارة إلى كيفية تعلم المزيد عن هذا المجال للوصول إلى مستويات متقدمة من المعرفة.

وتأتي هذه الندوة بتنظيم الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن الجامعة تحرص على إقامة فعاليات تعليمية شاملة تتيح للطلاب والأكاديميين فرصة للتعرف على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز المعرفة الرقمية في المجتمع الأكاديمي.