إحالة 3 معلمين للشئون القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

أصدر مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، قرارا بتحويل ثلاث معلمين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق بالشئون القانونية، لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولته لمدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، حيث تفقد سير العملية التعليمية.

وتفقد مدير المديرية، الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل وأكد على توافر طفايات الحريق وجرادل الرمل وخزانات المياه بالمدرسة، موجها بضرورة تدريب المعلمين على الاستراتيجيات الحديثة في التدريب والدخول على المنصات التعليمية وضرورة المتابعات المستمرة من مدير المدرسة للمعلمين والطلبة لمتابعة المستوى التعليمي والثقافي داخل الفصول التعليمية.

ونوه عبده، أثناء الزيارة إلى تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية، وأوصى بحسن التعامل مع أولياء الأمور وتخصيص يوم أسبوعي لاستقبالهم والاستماع إلى مشكلاتهم.

وأكد مصطفى عبده، أنه لا تهاون مع المقصرين والمهملين وسيتم محاسبة المخطئ أول بأول وتكريم المتميزين والمبدعين.