رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية يوم المدن العالمي في الإسكندرية، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، نسعى لدعم هذا التحول من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات المهمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أكبر تحدي أمام الخطط الطموحة للتنمية المستدامة هو توفير التمويل، وفي خطوة تهدف لتحقيق الاستدامة المالية أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تعتبر مرجعًا أساسيًا؛ لضمان توافق السياسات المالية مع احتياجات التنمية في المدن.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تعزز من التوازن بين المحافظات وتهيئ بيئة ملائمة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن مدينة الإسكندرية نجحت في جذب استثمارات خاصة لمشروعات مرتبطة بالمرونة المناخية.

ونوه بأن مصر مستمرة منذ قمة المناخ عام 2022 في تمثيل القارة الإفريقية بجهود حثيثة لتعزيز الالتزام بالاستدامة الحضارية لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه المجتمع المحلي وتحويلها إلى فرص اقتصادية كبيرة لتطوير مشروعات جديدة لتوفير وظائف ودعم الاقتصاد المحلي.