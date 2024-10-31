"طور مهاراتك" محاضر للشباب بمكتبة دمنهور.. صور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، محاضرة في ريادة الأعمال تحت عنوان "طور مهاراتك"، وذلك بمبنى المؤتمرات بالمكتبة، حاضر فيها الدكتور عمرو عبد السلام المحاضر والباحث في ريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المحاضرة التي شارك بها طلاب جامعة دمنهور من أبناء المحافظة، لتوضيح المهارات التي يحتاجها الشباب عند نزولهم سوق العمل وطريقة إنشاء مشروع خاص به يعود عليه بالعائد المادي.

تناولت المحاضرة توضيح الطريق الصحيح الذي يسلكه الشباب من أبناء المحافظة لاستثمار حياتهم بطريقة صحيحة، ليكون أول طريق معرفتهم لتطوير مهارات حياتهم الشخصية والعملية، وتقديم حلول لقلة الخبرة في طريقة بداية أي مشروع.

يذكر أن الدكتور عمرو عبد السلام، المحاضر والباحث في ريادة الأعمال ساهم في تدريب أكتر من 40000 شخص على مستوى الشركات والأفراد، في العديد من الدول مصر وتونس ولبنان والمغرب والسعودية لينقل خبرته العلمية والعملية في مجال تطوير المهارات الحياتية وريادة الأعمال.