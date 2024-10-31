تعيين أحمد حسن مديرًا فنيًا لناشئات الزمالك مواليد 2008| خاص

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها الخاصة، تعيين أحمد حسن مديرًا فنيًا لفريق ناشئات الكرة النسائية بنادي الزمالك مواليد 2008 ويعاونه كريم حسانين، وذلك لتدعيم الفريق.

وقالت المصادر، إن قرار تعيين أحمد حسن، مديرًا فنيًا للفريق جاء في ظل اهتمام نادي الزمالك بملف الكرة النسائية.

وكان قد وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على نقل 6 مباريات لفريق الزمالك لكرة القدم النسائية الخاصة بالدوري الأول للكرة النسائية، إلى ملاعب الناشئين بالنادي، حيث تقرر تعديل ملعب المباريات ليكون على الناشئين بدلا من ملعب مركز شباب الجيزة.

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:

الزمالك أمام المصري الجمعة الموافق 1-11-2024

الزمالك أمام مودرن سبورت الجمعة الموافق 15-11-2024

الزمالك أمام اتحاد بسيون الجمعة الموافق 6-12-2024

الزمالك أمام إنبي الجمعة الموافق 27-12-2024

الزمالك أمام البنك الأهلي الإثنين الموافق 13-1-2025

الزمالك أمام بالم هيلز الثلاثاء الموافق 4-2-2025