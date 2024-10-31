ضبط بؤرة للاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط بؤرة للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وجرى ضبط تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الأقراص المخدرة "ترامادول" وأسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية يفيد قيام 3 عناصر إجرامية بإدارة دولاب لتجارة المخدرات في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وأنهم يحوزون على أسلحة نارية وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث المديرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، وجرى مداهمة دولاب المتهمين وألقي القبض عليهم وهم 3 عاطلين وبالتتفتش عثر بحوزتهم على 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و4,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2,5 كيلو جرام لعجينة الحشيش المخدرة، و2 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو"، و500 قرص لعقار "ترامادول" المخدر وزجاجة لمخدر الكيتامين وزنت 1 لتر، وزجاجة زيت البارافين وزنت 1 لتر، ومكبس يدوي بمشتملاته و2 إسطمبة و3 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و2 ميزان حساس.