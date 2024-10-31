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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ تبون بذكرى عيد الثورة الجزائرية وأردوغان بالعيد القومي لتركيا

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجزائر
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي