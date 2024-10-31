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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يوافق على إنشاء وحدة لاستخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية

مجلس جامعة بني سويف
مجلس جامعة بني سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 238، على مقترح معهد النباتات الطبية والعطرية بإنشاء وحدة ذات طابع خاص لاستخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية بهدف تقديم استشارات للمزارعين والمصدرين، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على عقد ندوة توعوية بعنون دور الميكنة الزراعية في تطوير زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، للباحثين والمنتجين وطلاب الفرق النهائية وخريجي كليات الزراعة وجميع المهتمين بمجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية ببني سويف،  بهدف تطوير الإنتاج، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وبناء شراكات مع المصدرين والعاملين في مجال انتاج النباتات الطبية والعطرية وتقديم الاستشارات العلمية، وتدريب الطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال.

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