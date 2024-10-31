جوتيريش: يجب تحرك العالم لمنع "التطهير العرقي" في غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن إسرائيل يمكن أن تقوم بـ"تطهير عرقي" في قطاع غزة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما لمنعها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس.

ووجه جوتيريش نداءه في ظل تزايد عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي لشمال غزة. وأسفرت غارة إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة بيت لاهيا عن استشهاد 93 شخصا على الأقل، فيما قالت الأمم المتحدة أنها مجرد واحدة من سبعة "حوادث إصابات جماعية" على الأقل في جميع أنحاء غزة الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تم تقليص عدد شحنات المساعدات إلى غزة إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ما يشير إلي أن نية إسرائيل الحقيقية هي طرد السكان الفلسطينيين المتبقين من جزء من غزة على الأقل.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "التطهير العرقي" في غزة قد تم منعه حتى الآن بسبب رفض شعبها الاستسلام للضغوط الشديدة للفرار من ديارهم والعزم العربي على عدم قبول عمليات النقل الجماعي للسكان.

وقال في تصريحات نشرتها الصحيفة: "قد تكون نية إسرائيل أن تجبر الفلسطينيين على مغادرة غزة، وأن تحتلها".

وأشاد جوتيريش بشجاعة الشعب الفلسطيني وتصميم العالم العربي لتجنب أن يصبح التطهير العرقي واقع على الأرض.

وأضاف، في إشارة إلي الفلسطينيين، "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على البقاء هناك وتجنب التطهير العرقي الذي قد يحدث إذا لم يكن هناك تصميم قوي من المجتمع الدولي".