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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح" تتفقد مركز التطوير التكنولوجي
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أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية، ودوره المحوري في تقديم الدعم الفني والنصائح التعليمية والمساعدات الإرشادية اللازمة لتسهيل مهمة الطلاب لكيفية التعامل الأمثل مع منظومة التابلت التعليمي. 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مركز التطوير التكنولوجي؛ وذلك لمتابعة سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت، بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، والسيد عماد مدير المركز. 

وأوضحت مدير المركز خلال تفقد وكيلة الوزارة للقاعات الإلكترونية والتدريبية أن مركز التطوير التكنولوجي يتولى تنظيم الدورات التدريبية للمعلمين لصقل مهارات الحاسب الآلي وصيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى إمداد المدارس بشبكات الإنترنت.

وقدمت الشكر لعبدالله سليمان مدير مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين؛ لحسن قيادته للمدرسة وتعاونه الملحوظ مع مركز التطوير.

وأشادت مدير المديرية بالتطور الملحوظ في منظومة العمل والتنظيم الإداري داخل مركز التطوير، مؤكدة أن العمل بروح الفريق الواحد يحقق دومًا التقدم المهني، لافتة إلى أن المركز يستهدف مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية

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مطروح مركز التطوير التكنولوجي نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح العملية التعليمية التعليم