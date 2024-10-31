الضرائب: استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتى التاسعة مساءً

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين، اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024 حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك للتيسير وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المتداخلة والتي ينتهي أجلها القانوني في 31 أكتوبر 2024.

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.