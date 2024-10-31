رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توسيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمي للمدن يؤكد تميزها، موضحا أنه وفقا لتقرير التنمية المستدامة فإن مصر تقدمت تقدما ملحوظا في التنمية المستدامة ووصلت إلى المركز الـ ٨٣ .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر يوم المدن العالمي، أن المؤتمر يتيح لنا فرصا لمواجهة تحديات البيئة والمناخ، لافتا إلى أن أكبر تحد لمواجهة المناخ هو التمويل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة .

وأوضح مدبولي أن الموضوع الرئيس لليوم العالمي للمدن الذي عقد في الأقصر كان تحت عنوان تكيف المدن للمرونة المناخية ام اليوم فالمؤتمر يركز إلى قيادة الشباب للعمل المناخي.

وأشار إلى أن الحكومة تتبني خطة داعمة للمدن والمجتمعات المحلية ونعمل على تمكين الشباب أن يكون لهم دور فاعل في التنمية المحلية، كما أن الإسكندرية حققت إشادات دولية في التنمية المستدامة .