جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الاستخدام الرشيد للأدوية"

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "الاستخدام الرشيد للأدوية"، استهدف البرنامج 25 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الألسن، وسعى إلى تعزيز المعرفة بكيفية الاستخدام الأمثل للأدوية.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أهمية رفع الوعي الصحي لدى الأفراد وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية للحد من المخاطر الصحية والمادية المرتبطة بالاستخدام غير السليم للدواء، مؤكداً على دور الجامعة في دعم البرامج التوعوية والصحية الهادفة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي على أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشددةً على أهمية استدامة مثل هذه البرامج لضمان الصحة العامة وسلامة الأفراد في المجتمع.

قدم البرنامج الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تطرق إلى أهمية اختيار الأدوية المناسبة وتحديد الجرعات الآمنة لكل حالة صحية، وأوضح أن الاستخدام الرشيد للأدوية يساهم في تقليل التكلفة العلاجية على المريض والنظام الصحي، وذلك من خلال اختيار بروتوكولات علاجية فعالة ومناسبة.

وتناول البرنامج عدداً من المحاور الهامة، منها توضيح طرق الاستخدام السليم للمضادات الحيوية لتفادي مشكلة المقاومة البكتيرية، وآلية استخدام الأدوية للأطفال، وأهمية مراعاة الجرعات الموصى بها في حالات العلاج المنزلي لتجنب مخاطر الجرعات الزائدة أو الناقصة.

كما تم التطرق إلى قضايا صحية أخرى مثل علاج الآلام المزمنة في العظام والعمود الفقري، والتوجيهات المتعلقة بخفض مستويات الكوليسترول من خلال النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة.

جاء تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي البرنامج ضمن الجهود المتواصلة للجامعة لتعزيز التوعية الصحية وتحقيق أعلى مستويات السلامة في المجتمع.