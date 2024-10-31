محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالمدينة، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الأبليكشن من الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

‏https://www.lgs.gov.eg/#/home

لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.