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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح "التربية" بعقد ندوات تثقفية بالتعاون مع الأزهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، خلال جلسته رقم 238،  بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، على مقترح كلية التربية للطفولة المبكرة بعقد ندوات توعوية تثقفية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوات التثقفية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك التعرف على كافة الأفكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها، فضلاً عن بناء وعي الشباب بكل المخاطر التي تحيط بهم، وكيفية مجابهة التطرف وكيفية الوقاية منه، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسة الأزهر الشريف.

التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا والبحوث الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة المسؤولية المجتمعية ثقافة التسامح