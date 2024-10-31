ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس اتحاد التأمين يكشف تفاصيل انطلاق مؤتمر راندفو شرم 9 نوفمبر المقبل

اتحاد التأمين
اتحاد التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن تفاصيل الملتقي السادس للتأمين راندفو شرم الشيخ 9 نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الهيئة العامة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات التأمين ورؤساء الاتحادات المختلفة.

أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر اكثر من 1000 مشارك منهم 40% تقريبا من الأجانب من نحو 40 دولة، وسوف نناقش صناعة التأمين وفقا للسوق العصري، والحديث عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتج التأميني وكيف يفيد الأفراد، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري.

وأوضح أن المؤتمر سوف يشهد 25 متحدثا من مختلف الدول المشاركة لمناقشة رؤية الخبراء في تطوير قطاع التأمين عالميا.

يذكر أن المؤتمر سوف يشهد تنفيذ مبادرة لتحقيق الاستدامة البيئية عبر زرع 50 شجرة في سيناء بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء وقبائل سيناء.

وأوضح أن هناك جانبا رياضيا يتضمن مشاركات رياضية بين المشاركين في المؤتمر وتكريم عدد من الشخصيات.

اتحاد التامين الاهتمام بالعنصر البشرى الاتحاد المصري الاتحاد المصري للتأمين الاستدامة البيئية