رئيس اتحاد التأمين يكشف تفاصيل انطلاق مؤتمر راندفو شرم 9 نوفمبر المقبل

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن تفاصيل الملتقي السادس للتأمين راندفو شرم الشيخ 9 نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الهيئة العامة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات التأمين ورؤساء الاتحادات المختلفة.

أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر اكثر من 1000 مشارك منهم 40% تقريبا من الأجانب من نحو 40 دولة، وسوف نناقش صناعة التأمين وفقا للسوق العصري، والحديث عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتج التأميني وكيف يفيد الأفراد، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري.

وأوضح أن المؤتمر سوف يشهد 25 متحدثا من مختلف الدول المشاركة لمناقشة رؤية الخبراء في تطوير قطاع التأمين عالميا.

يذكر أن المؤتمر سوف يشهد تنفيذ مبادرة لتحقيق الاستدامة البيئية عبر زرع 50 شجرة في سيناء بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء وقبائل سيناء.

وأوضح أن هناك جانبا رياضيا يتضمن مشاركات رياضية بين المشاركين في المؤتمر وتكريم عدد من الشخصيات.