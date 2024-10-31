مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنفيذ ندوات وأنشطة توعوية بـ"الخدمة الاجتماعية"

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، بجلسته رقم 238، على تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم تنفيذ ندوة عن توظيف الأنشطة الطلابية في ضوء مبادرة بداية جديدة، كما سيتم عقد مجموعة من الندوات الإرشادية التوعوية للطلاب بمشروع محو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من الندوات الأخرى لطلاب الفرقة الأولي عن "الميثاق الأخلاقي لطلاب الجامعة"، بالإضافة لتنفيذ عدد من القوافل التوعوية للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ تلك الدورات والأنشطة يأتي اتساقا مع الهدف من إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية التنموية وهو إعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميا، وقادر على إحداث التغير الإيجابى فى المجتمع ويقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنسانى والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى والنهوض بالمجتمع، كما تعمل على تنمية مجتمعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها والمساهمة فى حل المشكلات القومية.