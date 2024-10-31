وزيرة التنمية المحلية: استضافة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن يؤكد الدور المحوري لمصر

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة مدينة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن يؤكد الدور المحوري والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوي الإقليمي والدولى في العديد من المجالات والملفات المهمة.

وأضافت الوزيرة خلال افتتاح مؤتمر يوم المدن العالمي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة ستستضيف المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر المقبل، موضحة أن الإسكندرية تعتبر نموذجًا ملهمًا في قيادة العمل المناخي لكثير من المدن على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التحديات المناخية من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.