وزير التموين: هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والأردن، حيث شدد فاروق على أهمية تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بالبلدين، لافتًا إلى انفتاح الدولة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات مع دول الجوار، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.

ومن جانبه أشاد المهندس يعرب القضاة بنجاح التجربة المصرية في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالبلدين.