مدبولي: الإسكندرية نموذج ملهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق لاستضافة يوم المدن العالمي، يجسد ما تعنيه المدن الساحلية من قدرة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في انطلاق فعاليات يوم المدن العالمي بمشاركة رئيس الوزراء، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإسكندرية مركز ثقافي وحضاري فريد في المنطقة ونموذج ملهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضارية المعاصرة.

وتابع رئيس الوزراء: «وجودنا اليوم معا يعكس التزامنا المتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للجميع، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على التجربة المصرية التنموية ورؤيتنا الواضحة لمستقبل يراعي الاستدامة البيئية ويسعى لتمكين المدن من مواجهة التحديات المناخية المتزايدة بفاعلية».

وواصل: «سيتيح لنا هذا الحدث فرصة لاستكشاف حلول جديدة للتحديات البيئية التي تواجه المدن، خاصة التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء التغير المناخي مثل مدننا جراء التغير المناخي مثل مدننا الساحلية».