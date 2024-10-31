رئيس الوزراء: يوم المدن العالمي يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي يجسد ما تعنيه المدن الساحلية، من قدرة وابتكار وتكيف في مواجهة التحديات البيئية، مرددًا "فهي ليست فقط مركزا حضاريا فريدا في المنطقة بل هي نموذج ملهم للتكيف مع التحديات الحضارية المعاصرة".

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع، متابعًا نتطلع لتسليط الضوء على التجربة المصرية التنموية، ويسعى لتمكين المدن من مواجهة التغيرات المناخية، المتزايدة بفعالية، كما سيتيح لنا فرصة لاستكشاف حلول جديدة للتحديات التي تواجه المدن خاصة للتي تتعرض للتغيرات المناخية مثل مدننا الساحلية.