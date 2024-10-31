محافظ الإسكندرية: المحافظة من أوائل المدن التي عرفت التحضر من آلاف السنين

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشرف بإقامة مؤتمر اليوم العالمي للمدن الذي يعمل على تنفيذ حلول لتحسين جودة الحياة داخل المدن ومواجهة التحديات التي تعوق التحضر.

وأكد الفريق أحمد خالد خلال افتتاح مؤتمر يوم المدن العالمي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإسكندرية من أوائل المدن التي عرفت التحضر من آلاف السنين وأهدت العالم الفنون والعلوم، كما أن الإسكندرية كانت أول مركز رئيسي لتجارة وضمت أول طريق سريع عرفه العالم لتيسير التجارة والنقل.

وأشار إلى أن الاحتفالية تقام تحت شعار قيادة الشباب للعمل المناخي وسيتم توجيه الدعوة للجميع لمواجهة أزمة المناخ وتحسين جودة الحياة داخل المدن، وتعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص لمواجهة تحديات المناخ.

وأوضح إلى أن مدينة الإسكندرية حظيت باهتمام الحكومة لإقامة المشروعات التنموية بها، وأبرز هذه المشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي كانت بعدد ٣٣ منطقة عشوائية.